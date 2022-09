Philipp Kaiser bereitet sich auf Weltmeisterschaft der Berufe vor

Er hat bereits 2018 den deutschen Meistertitel der Zimmerer geholt und war 2019 Vize-Europameister: Jetzt strebt Philipp Kaiser (23) aus dem Roter Teilort Zell mit dem Nationalteam Deutsches Baugewerbe nach einem weiteren Titel bei der Weltmeisterschaft der Berufe, der World Skills 2022. In der Zimmerer-Nationalmannschaft mischt Kaiser schon länger mit. Bei dem Wettbewerb Worls Skills bilden Nachwuchshandwerker aus fünf verschiedenen Berufen ein Nationalteam, das vom Spitzenverband der deutschen Bauwirtschaft (ZDB) getragen wird. Vier der sechs Mitglieder des Nationalteams kommen übrigens aus Baden-Württemberg, schreibt die Landesvereinigung Bauwirtschaft in einer Mitteilung. Gemeinsam absolvieren Nachwuchshandwerker derzeit ihr Abschlusstraining. Bei den Wettkämpfen der Zimmerer misst sich dann Philipp Kaiser von 12. bis 15. Oktober in Basel mit Berufskollegen aus anderen Ländern. Die Wettkämpfe der Maurer, Stuckateure, Fliesenleger sowie Beton- und Stahlbauer folgen bis Ende November in verschiedenen europäischen Städten, da die World Skills 2022 wegen der restriktiven Corona-Politik nicht wie geplant in Shanghai stattfinden konnte. Gelernt hat Philipp Kaiser sein Handwerk im Familienbetrieb, er ist quasi in der Zimmerei seines Vaters und Großvaters aufgewachsen. (sz)