Der Kneippverein Ochsenhausen bietet in Kooperation mit der Genossenschaft ReWiG Allgäu den Kurs „Permakultur in Theorie und Praxis“ an. Er findet am Samstag, 27. Juli, von 10 bis 17 Uhr in der Permakultur-Gärtnerei im Ortsteil Zell von Rot an der Rot, (Talstraße 14) statt.

Erläutert werden die Prinzipien der Permakultur. Es gibt Tipps zur Bodenaufwertung und -aktivierung, zum Anlegen von Schutzräumen für Bodelebewesen sowie von Terrassen und Hochbeeten mit natürlichen Materialien. Die Teilnehmer können Fragen stellen. Referent ist Robert Briechle, überzeugter Permakultur-Fachmann und von Kindheit an Bio-Bauer.