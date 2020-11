Ein 88-jähriger Pedelecfahrer ist am Montag in Rot an der Rot gestürzt. Das berichtet die Polizei. Der 88-Jährige fuhr gegen 13.30 Uhr in der Straße „Im Hebsack“, als er stürzte. Der Mann zog sich leichte Verletzungen zu. Er wurde mit einem Krankenwagen in eine Klinik gebracht. Der Schaden am Pedelec ist nach Polizeiangaben gering.