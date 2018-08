Open-Air-Kino in Rot zeigt „Die kleine Hexe“

Zwei Kinofilme auf großer Leinwand gibt es dieses Wochenende in Rot an der Rot im Freien zu sehen: den Familienfilm „Die kleine Hexe“ und den französischen Sommerfilm „Birnenkuchen mit Lavendel“.

Veranstalter ist die katholische Erwachsenenbildung Rot an der Rot. Die Leinwand steht im Ökonomiebereich vor dem Rathaus, bei Regen wird in die Bücherei ausgewichen.

Am Freitag, 17. August, wird „Die kleine Hexe“ gezeigt, eine Neuverfilmung des Kinderbuch-Klassikers von Otfried Preußler über die kleine Hexe, die unbedingt in den Kreis der erfahrenen Hexen aufgenommen werden will. Dazu soll sie binnen eines Jahres ihre Zauberkünste vervollständigen. Allerdings entwickelt sie andere Vorstellungen vom Wesen einer „guten“ Hexe als ihre Kolleginnen. Die frech-lustige Adaption entpuppt sich durch ihre liebevolle Ausstattung, charmante Einfälle und eine ideale Hauptdarstellerin (Karoline Herfurth) als prächtiger Kinderfilm aus einem Guss. Kindgerecht, witzig und magisch-poetisch behandelt der Film die Themen Freundschaft, Hexenleben und Ausgrenzung und ist für Familien mit Kindern ab sechs Jahren zu empfehlen, da er durch die Masken der Hexen etwas gruselig ist.

Am Samstag, 18. August, zeigen die Veranstalter den sinnlichen französischen Sommerfilm: „Birnenkuchen mit Lavendel“. Die französische Obstbäuerin Louise lebt zwischen traumhaften Lavendelfeldern und prächtigen Birnenbäumen. Doch sie kann die Schönheit der Provence nicht genießen. Ganz allein muss die junge Witwe ihre beiden Kinder erziehen und den Hof bewirtschaften. Die Bank will ihr den Kredithahn zudrehen, da steht sie vor dem Aus. Als sie einen eigenbrötlerischen Mann mit dem Auto anfährt, wendet sich ihr Schicksal, denn der am Asperger-Syndrom leidende Computerfreak entpuppt sich als Gegengewicht zu ihrer ungebändigten Emotionalität. Beide Vorführungen finden um 20.30 Uhr statt. Einlass ist jeweils ab etwa 19.30 Uhr.