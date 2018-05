Oliver Braig stellt in der neuen Roter Galerie „Sunny Side Up“ aus

Kunst und Natur verbinden sich in einer Ausstellung, die zurzeit in der Galerie „Sunny Side Up“ in Rot an der Rot zu sehen ist. Der Bildhauer Oliver Braig zeigt Exponate, die fließend übergehen in die „Plattform Garten“, welche die Basis der neuen Roter Galerie bildet. „Alles Gar Nicht War“, lautet denn auch der Titel der Ausstellung. Wobei „War“ hier sowohl die Vergangenheitsform von Sein darstellt als auch bewusst die Frage nach der Wahrheit und dem Wirklichen anklingen lässt.

Wie sehr uns die Sinne täuschen können, unterstrich Galeristin Andrea Oelmaier, als sie zu Beginn der Ausstellungseröffnung transparentes Wasser mit künstlichen Aromastoffen servierte. Als Kontrapunkt dazu gab es schließlich regionale Leckerbissen. Die Exponate sind noch bis zum 22. Juni zu sehen. Öffnungszeiten der Galerie im Mörikeweg 16 in Rot/Rot sind dienstags, donnerstags und freitags von 10 bis 12 und von 14 bis 17 Uhr.