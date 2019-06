Oberschwäbische Barockstraße: Diese Gebeine sollen für Gänsehautmomente sorgen

Weitere heilige Leiber auf der oberschwäbsichen Barockstraße können im Kloster Heiligkreuzaltar, in der Klosterkirche Wald, in der Klosterkirche St. Kosmas und Damian in Gutenzell-Hürbel oder in der Pfarrkirche St. Gallus und Ulrich in Kißlegg im Allgäu besichtigt werden. Die neue Übersichtskarte zum Themenjahr „Barock erschaudern“ und ein detaillierter Routenführer zur Oberschwäbischen Barockstraße sind kostenlos erhältlich bei Oberschwaben Tourismus, Telefon 07583 92638-0, E-Mail. info@oberschwaben-tourismus.de