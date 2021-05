Oberes Tor ist Thema im Roter Rat

Es sind maximal Besucher zugelassen, Zuhörer müssen sich bis spätestens Donnerstag, 20. Mai, um 8 Uhr telefonisch unter 08395/94050 oder per Mail an rathaus@rot.de anmelden. Es gelten besondere Hygienevorschriften. Besucher können die Sitzungsunterlagen im Rathaus, Zimmer 2, einsehen.

Der Gemeinderat Rot an der Rot befasst sich in der Sitzung am Donnerstag, 20. Mai, mit dem Sanierungs- und Nutzungskonzept des Oberen Tors. Das Vorhaben im Programm „Projekte des nationalen Städtebaus“ wird vorgestellt und die Räte sollen über das weitere Vorgehen entscheiden.

Die Sitzung beginnt um 19.30 im Saal der Festhalle Rot an der Rot mit Fragen von Einwohnern.

Überdies geht es um die Ausübung von Vorkaufsrechten, die Umschuldung von Krediten des Gemeindehaushalts und eine Kreditaufnahme für die Wasserversorgung, Bekanntgaben sowie Fragen von Räten.