Der SV Oberegg hat das AH-Hallenfußballturnier in Rot an der Rot gewonnen. Im Endspiel bezwang der SVO die überraschend starke Mannschaft vom TSV Rot/Rot II mit 1:0. Das Tor fiel in der Schlussminute. Bereits nach der Vorrunde hatte es Überraschungen gegeben, da einige Favoriten nicht ins Halbfinale kamen. Im Gruppenspiel gegen den TSV Rot/Rot II musste der SV Oberegg mit 1:2 die einzige Niederlage im Turnier hinnehmen. Die Schiedsrichter Franz Amann (Mietingen) und Roland Schick (Schönebürg) zeigten in der Roter Sporthalle gute Leistungen. Hinter Rot/Rot II platzierten sich: FV Olympia Laupheim, SV Reinstetten, SV Hauerz, SV Mietingen, SV Erolzheim, SV Tannheim, TSV Rot/Rot I, SF Schwendi.