Novas Brass spielen in der Roter Klosterkirche

Das Blechbläser-Ensemble Novas Brass unter der Leitung von Berthold Schick tritt am Donnerstag, 26. Dezember (2. Weihnachtsfeiertag) in der Klosterkirche St. Verena in Rot an der Rot auf. Das Weihnachtskonzert beginnt um 16 Uhr.

Für keine andere Zeit im Jahr wurde so viel wunderbare Musik komponiert, nie vermischen sich feierliche Choräle, prunkvoll strahlende Barockmusik und traditionelle Weihnachtslieder so herrlich wie zur Weihnachtszeit. Novas Brass hat ein festliches Programm zusammengestellt mit weltberühmten Barockkompositionen von J. S. Bach bis Händel, traditionellen nalpenländische Melodien und speziell für Novas Brass geschriebenen Arrangements bekannter Weihnachtsmelodien. Die fünf Musiker lassen ihre Blechblasinstrumente genauso erklingen wie das Alphorn.

Novas Brass besteht aus den Profimusikern Michael Bischof (Trompete), Markus Dopfer (Trompete), Johannes Bernhard (Horn), Berthold Schick (Posaune) und Herbert Hornig (Tuba) unter Leitung von Berthold Schick.