Norwegischer Chor verzaubert Publikum beim Roter Dorffest

Der Höhepunkt für viele Besucherinnen und Besucher beim Roter Dorffest ist der Auftritt des Chors Min aus Harstadt gewesen. Während im Freien Blasmusik zu hören war und die Menschen sich dicht gedrängt durch die Straßen schoben, herrschte in der Kirche besinnliche Atmosphäre. Die 36 Frauen des norwegischen Chors trugen unter anderem Säskimrande war aldrig havet, Yoikat the nigt, Fields of Gold, Wedding Day Trshaugen, Songs of Sanctury Dagen, Irish Blessing und Gabriellas Song in exzellenter Tornreinheit vor. Alle drei Konzerte waren in der Klosterkirche St. Verena sehr gut besucht, was für die Qualität und Beliebtheit des Chors aus Norwegen spricht. Dirigiert wurden die Frauen von Dag Erik Enoksen und begleitet von Hans Julius Edvadsen am Piano. Am Schluss jedes Konzerts gab es stehende Ovationen. Foto: Hanss