Der Gemeinderat Rot an der Rot tagt am Montag, 26. Februar, um 19.30 Uhr im Sitzungssaal des Rathauses Rot an der Rot. Auf der Tagesordnung stehen unter anderem Fragen der Bürger, die Festlegung des Anmeldeverfahrens und der Betreuungsmodelle in den vier Kindertageseinrichtungen in der Gemeinde Rot an der Rot zum Kindergartenjahr 2018/19 und der Antrag der Gemeinde Tannheim zur Aufhebung des Standesamtsbezirks Tannheim und Bildung eines einheitlichen Standesamtsbezirks.