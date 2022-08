Neuntklässler der AHVS werden verabschiedet

Die Absolventen und Absolventinnen der Abt-Hermann-Vogler-Schule sind verabschiedet. Die Feier fand in festlichem Rahmen und bei heißen Temperaturen in der Aula der AHVS statt.

Alle SchülerInnen der neunten Jahrgangsstufe haben ihren Schulabschluss erfolgreich bestanden und freuten sich, diesen Anlass mit ihren Familien, Freunden und Lehrern zu feiern. Zudem freuten sich auch Gäste wie Bürgermeisterin Brauchle und Pater Johannes mit den Absolventen und richteten persönliche Worte an sie. Die Bürgermeisterin übergab außerdem den Sozialpreis der Gemeinde Rot an der Rot. Diesen Preis erhielt der Schüler Elias Dürrstein „für sein unglaublich soziales Engagement in den vergangenen fünf Jahren“, wie es seitens der Schule heißt. Ebenfalls erhielt die Schülerin Maria Stoll einen Sonderpreis – den Bischof-Sproll-Preis der Diözese- Rottenburg – für hervorragende Leistungen im Fach Katholische Religion. Dieser Preis wurde ihr von der Klassenlehrerin Alexandra Haller überreicht.

Nach den Sonderpreisen und verschiedenen Bildeinlagen, die schöne Momente der Klasse zusammenfassten, kam der Höhepunkt des Abends: die Zeugnisübergabe. Die Klasse wurde in Kleingruppen aufgeteilt. Diese Kleingruppen bekamen in Form kurzer, persönlicher Gedichte der Klassenlehrerin dann ihre Zeugnisse von Rektor Egger und Alexandra Haller überreicht.

Preise erhielten Daniel Abrell, Elias Dürrstein, Michael Kuhn, Benedikt Seefelder, Timo Waizenegger, Adrian Wild, Lara Rock und Maria Stoll. Belobigungen gingen an Samuel Rehm, Maike Schwegele, Aileen Takdoukhi und Saskia Wiest.