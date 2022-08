Neue Schulleiterin für Grundschule Haslach

Die neue Leiterin der Grundschule Haslach steht fest: Kim Kristin Arndt übernimmt zum Schuljahr 2022/23 die Aufgabe. Damit geht eine vierjährige Interimszeit zu Ende. Dies gab die Gemeinde bekannt.

Seit Mitte des Jahres 2018, als die damalige Schulleiterin Hildegard Dengler in den Ruhestand verabschiedet worden war, war das Schulamt mit der Gemeinde Rot an der Rot auf der Suche nach einer neuen Leitung für die Grundschule in Haslach. Zu Beginn der Interimszeit übernahm der Schulleiter der AHVS, Werner Egger, die kommissarische Schulleitung, seit Sommer 2019 hatte diese Funktion Gudrun Scharneck inne.

Das Schulamt hatte die Stelle immer wieder ausgeschrieben, und auch die Gemeindeverwaltung versuchte über Anzeigen, eine passende Schulleitung für die kleine Schule zu finden. Sogar Eltern wurden über soziale Medien aktiv, Kinder machten mit einer Werbekampagne unter anderem beim Dorffest auf die vakante Stelle aufmerksam.

Vier Jahre hat es gedauert, bis sich Erfolg einstellte. Nun steht fest: Die Grundschule Haslach erhält zum neuen Schuljahr eine neue Schulleitung: Kim Kristin Arndt. Sie ist 31 Jahre alt, stammt gebürtig aus Lübeck und wuchs in Bad Schwartau auf. Armdt studierte in Hamburg und war dort seither Lehrerin und Ganztagskoordinatorin in einer Grundschule mit knapp 340 Schülerinnen und Schülern. Nun entschloss sie sich, mit ihrem Partner in dessen Allgäuer Heimat zu ziehen,und stieß bei der Stellenrecherche auch auf die Grundschule in Haslach.

Wichtig ist ihr, sich für den Erhalt von kleineren Grundschulen einzusetzen, und besonders freut sie sich darauf, die Schule und das Schulleben mitzugestalten und gemeinsam mit dem Kollegium, den Eltern und den Kindern weiterzuentwickeln. „Es ist schön, dass die Grundschule Haslach für die Kinder die Möglichkeit bietet, in einem so persönlichen Umfeld zu lernen, und ich finde es auch prima, dass die Gemeinde dies durch die Renovierung des Schulgebäudes unterstützt. Auf meine neue Aufgabe als Rektorin an der Grundschule Haslach freue ich mich sehr“, sagt Kim Kristin Arndt.

„Ich habe Frau Arndt mittlerweile näher kennen gelernt, und ich bin mir sicher, dass sich unser Suchen und Warten gelohnt hat. Sie passt hervorragend zu Haslach und zu unserer Region“ freut sich Bürgermeisterin Irene Brauchle. Verantwortlich für die Entscheidung zur Besetzung der Schulleitung sind das Regierungspräsidium Tübingen und das Schulamt Biberach. Im Auswahlverfahren wurde Arndt auf ihre persönliche und fachliche Eignung geprüft. „Wir freuen uns, dass wir mit Frau Arndt eine neue Schulleitung für die Haslacher Grundschule haben“, so Schulamtsleiter Achim Schwarz. „Gerade ländliche Schulen habe es oft schwer bei der Schulleitersuche, umso schöner ist es, dass wir auch für diese Schule eine geeignete und engagierte Kollegin gewinnen konnten.“

Für die Übergangszeit wurde eine sehr gute Lösung für die Schule, aber vor allem für die Kinder, Eltern und die Kolleginnen gefunden: Gudrun Scharneck, gebürtige Roterin und Leiterin der Grundschule Ellwangen-Dietmanns, übernahm mit viel Engagement zusätzlich zu ihrer bestehenden Schulleitung die kommissarische Leitung für Haslach. „Drei Schulstandorte, zwei Landkreise und vor allem zwei Lehrerkollegien erfolgreich zu managen und das über so einen langen Zeitraum, das ist schon eine tolle Leistung“, sagt Bürgermeisterin Brauchle anerkennend. In den vergangenen zwei Jahren wurde zudem die Ellwangen Grundschule komplett saniert, auch dies bedeutete für die Schulleiterin einen erheblichen zusätzlichen Aufwand.

Gudrun Scharneck blickt zurück: „Nach drei Jahren kommissarischer Schulleitung verlasse ich die Schule mit einem weinenden und einem lachenden Auge. Durch den großen Rückhalt seitens des Kollegiums, der Eltern, besonders des Elternbeirats, und der Schülerinnen und Schüler war eine sehr gute und wertvolle Zusammenarbeit möglich. Aber ich freue mich für die Schule, dass endlich wieder eine feste Schulleitung gefunden ist. Nach gegenseitigem Kennenlernen bin ich mir auch sicher, dass der Kontakt zwischen unseren beiden Schulen bestehen bleibt.“

Wie wichtig für eine Ortschaft wie Haslach die Grundschule ist, weiß auch Ortsvorsteher Georg Klingler. „Ich bedanke mich bei Frau Scharneck für die tolle kommissarische Leitung der Schule während der Übergangszeit und wünsche Frau Arndt alles Gute für die neue Stelle.“

Überall ist Erleichterung und Freude über die neue Schulleitung zu spüren. „Ein Ort wie Haslach braucht einen Kindergarten und eine Grundschule“, sagt Bürgermeisterin. „Wir reden immer von wichtiger Infrastruktur, und hierzu gehören für uns auch diese beiden Einrichtungen.“