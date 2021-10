Netze BW spendet für Kindergärten

Der Stromnetzbetreiber Netze BW spendet wieder das Porto, das durch digitale Zählerstandsmeldungen der Kunden im Gemeindegebiet Rot an der Rot eingespart wurde. Schecks in Höhe von insgesamt 1095 Euro übergab dieser Tage Alexander Schuch, Kommunalberater der Netze BW, an vier Roter Kindergärten.

Der Stromnetzbetreiber ruft die Kunden in seinen über 600 Konzessionskommunen auf, den Stand ihres Stromzählers nicht mehr per Postkarte, sondern auf elektronischem Wege mitzuteilen. Dadruch werden CO2 für den Transport der Karten und bei der Papierproduktion vermieden, heißt es in einer Mitteilung. „In diesem Jahr haben wir im Regionalzentrum Oberschwaben die Aktion unter das Motto ‚Kinder‘ gestellt, die wegen Corona insbesondere durch geschlossene Betreuungseinrichtungen besonders zu leiden hatten. Darum haben wir angeregt, den Spendenbetrag Kindergärten zugutekommen zu lassen“, erklärt Alexander Schuch.

Dieser Vorschlag wurde von der Gemeinde aufgegriffen. „Ich finde die Aktion der Netze BW großartig, weil sie Ausdruck partnerschaftlichen und gut-nachbarschaftlichen Verhaltens ist. Und wie wichtig Zusammenhalt ist, hat uns die Pandemie eindrücklich gezeigt“, freut sich auch Bürgermeisterin Irene Brauchle.

Auch bei den Kindertagesstätten war die Freude groß. „Für die Kinder und deren Eltern waren die vergangenen Monate nicht immer leicht – und für uns natürlich auch nicht. Diese Spende ist eine ganz tolle Geste, die – unabhängig vom Betrag – sehr guttut“, dankte Gudrun Weiss, Leiterin des Kindergartens Haslach stellvertretend für alle vier bedachten K indergärten.

Informationen gibt es unter www.netze-bw.de/portoaktion