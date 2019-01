Nachwuchsdirigenten werden beim Konzert gefeiert

Ein schönes Abschlusskonzert haben die jungen Nachwuchsdirigenten des Anfänger-Dirigenten-Modell-Kurses (ADM) am Sonntag in Rot an der Rot gegeben. Im voll besetzten Robert-Balle-Festsaal leiteten sie die Kreisjugendmusikkapelle (KJK) bei ihren Musikstücken sicher und machten durchweg eine gute Figur.

Als erste trat Miriam Winter vom MV Hochdorf bei der barock klingenden „Suite From Abdelazer And The Double Dealer“ ans Dirigentenpult. Ihr folgte Maria Schmid aus Schweinhausen mit der modernen und rhythmischen Konzertfantasie „Arcus“ von Tiemo Kraas aus Münster. Der anwesende Komponist war der Erste, der der jungen Dirigentin nach dem Senken des Taktstocks gratulierte. Joseph Hayd aus Mietingen trat ans Pult bei der sinfonischen Tondichtung „Carrickfergus Posy“. Kurz und temporeich präsentierte Matthias Hecht aus Altheim bei Riedlingen das mit russischen Elementen erklingende „Tsaritsino“. Noch vor der Pause zeigte sich Christine Bühler aus Kirchberg bei der Rhapsodie „Israel Shalom“ als sicher leitende Dirigentin. Die Ouvertüre „Chicago Festival“ hatte Noah Simma aus Haslach mit der KJK einstudiert und präsentiert. Jürgen Märkle aus Ertingen hatte mit „Imagasy“ wiederum ein Stück von Thiemo Kraas vorbereitet und erhielt ebenfalls spontan die Glückwünsche des Komponisten. Die beeindruckende Alpenwelt präsentierte Mona Storrer mit den klangvollen Melodien bei „Klang der Alpen“. Als letzte Dirigentin brachte Michaela Walser aus Bad Schussenried das Medley „Im weißen Rössl“ in moderner Tonsprache zu Gehör. Alle Jungdirigenten machten ihre Sache zusammen mit der KJK sehr gut und erhielten riesigen Beifall.

Zwei Jahre Vorbereitungszeit

Über zwei Jahre lang haben Stefan Wiedenmann als Organisator, Simon Föhr für die Theorie sowie Martina Rimmele und Tobias Zinser in der Dirigierpraxis die jungen Dirigenten an die Hand genommen und für das Dirigentenamt vorbereitet. Mehrere Jugendkapellen und zuletzt die KJK stellten sich bei den acht Probenphasen zur Verfügung. Kreisjugendleiter Bruno Schiele, der die Gäste schon begrüßt hatte, dankte am Ende allen, die am Projekt mitgewirkt hatten. Einen besonderen Dank hatte er für Thomas und Stefan Rundel vom gleichnamigen Musikverlag in Rot an der Rot parat. Der Musikverlag Rundel unterstütze dieses Projekt sowie die Bläserjugend in großartiger Weise mit Literatur, Notenmaterial und heute auch finanziell mit einer Einladung und Übernahme der Hallengebühr. „Es hat sich gezeigt, dass der mit dem ADM eingeschlagene Weg der richtige war und wir werden ihn weiterverfolgen“, sagte der Kreisjugendleiter. Leider könne Stefan Wiedenmann das nächste Mal nicht mitwirken.

Für die neun Absolventen dankte Joseph Hayd. An die Dozenten gewandt sagte er: „Wir haben von euch viel Wissenswertes über die Musik erfahren. Tipps und Tricks im Umgang mit Partituren und Musikern bekommen und somit das ideale Rüstzeug zur Leitung eines Blasorchesters.“ Musikdirektor Tobias Zinser sagte zu den neuen Dirigenten: „Ihr habt es alle klasse gemacht und wir sind stolz auf euch.“ Auch für seine Kreisjugendkapelle hatte er ein Lob übrig: „Ihr habt ein tolles Konzert gespielt.“