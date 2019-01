Nachwuchsdirigenten leiten die Kreisjugendkapelle

Zum Abschlusskonzert des Anfängerdirigenten-Modell-Kurses 2017/2018 (ADM) lädt die Bläserjugend Biberach am Sonntag, 20. Januar, um 16 Uhr in den Robert-Balle-Festsaal nach Rot an der Rot ein. Der Eintritt ist frei.

Beim Konzert dirigieren junge Dirigenten, die in den vergangenen zwei Jahren von den erfahrenen Dozenten Martina Rimmele, Tobias Zinser und Simon Föhr ihr Rüstzeug in Theorie und Praxis erhalten haben. Als Orchester hat sich die Kreisjugendmusikkapelle zur Verfügung gestellt. Das ADM wurde von Tobias Zinser, Stefan Wiedenmann und der Bläserjugend Biberach ins Leben gerufen, um jungen Musikern den Einstieg in den dirigentischen Bereich zu erleichtern und somit auch Nachwuchsdirigenten heranzuziehen. Voraussetzung zur Teilnahme ist das 16. Lebensjahr und ein bestandener D2-Kurs. Das Ziel ist, dass die Teilnehmer am Ende der acht Wochenendphasen dirigieren und ein Orchester der Stufe zwei bis drei leiten können.

Am Dirigentenpult stehen Miriam Winter aus Hochdorf bei der „Suite aus Abdelazer and the Double Dealer“, Maria Schmid aus Schweinhausen bei „Arcus“, Joseph Hayd aus Laupheim bei „Carrickfergus Posy“, Matthias Hecht aus Altheim bei Riedlingen bei „Tsaritsino“, Christine Bühler aus Kirchberg bei „Israel Shalom“, Noah Simma aus Haslach bei „Chicago Festival“, Jürgen Märkle aus Ertingen bei „Imagasy“, Mona Storrer aus Ertingen bei „Klang der Alpen“ und Michaela Walser aus Bad Schussenried bei „Im weißen Rössl“.