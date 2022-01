Nach Brand: Kirchengemeinde kann Haus halbes Jahr nicht nutzen

Einen Tag, nachdem es im ehemaligen Schwesternhaus in Haslach gebrannt hat, wird das wahre Ausmaß der Schäden langsam sichtbar.

Eine Anwohnerin hatte am Donnerstag den Brand in dem historischen Gebäude in dem Roter Teilort gemeldet. In dem denkmalgeschützten Haus sind das katholische Pfarrbüro und die Landjugend untergebracht. Zudem ist eine Wohnung im Haus an ein Ehepaar vermietet. Das Haus gehört der katholischen Kirchengemeinde.

Die Brandursache steht noch nicht endgültig fest. Erste Untersuchungen legen jedoch nahe, dass einer der alten Nachtspeicheröfen den Brand verursacht haben könnte, und zwar in den Räumlichkeiten, die die Landjugend bisher nutzte. Denn zuerst geriet der obere Teil des Hauses in Brand, im Bereichs des Dachs. Dieser Teil des Hauses ist somit auch am stärksten beschädigt. Was besonders bitter ist: Erst vor zwei Jahren hatte die Kirche das Haus umfassend renoviert und neu eingerichtet. Rund 440 000 Euro hatte der Umbau damals gekostet. Auch die Landjugend hatte ihre Räumlichkeiten neu gestaltet und viel Geld investiert.

Haus kann halbes Jahr nicht genutzt werden

Elisabeth Uhrebein, erste Vorsitzende des Haslacher Kirchengemeinderats, war am Freitag vor Ort und machte sich selbst ein Bild. Bereits am Freitag Vormittag seien Vertreter der Versicherung vor Ort gewesen, berichtete sie. „Wir werden das Gebäude nun so schnell wie möglich ausräumen, damit mit dem Rückbau begonnen werden kann“, sagte Uhrebein. Da das Gebäude nicht einsturzgefährdet sei, könnten sie und andere Freiwillige das Haus in den nächsten Tagen ohne Gefahr leerräumen. Das denkmalgeschützte Haus nun erneut zu sanieren, werde voraussichtlich ein halbes Jahr dauern. So lange müssten sich die Mieter eine neue Wohnung suchen. Diese seien vorerst bei Familienangehörigen untergekommen.

Bei der Renovierung vor zwei Jahren sei auch auf die geltenden Brandschutzrichtlinien geachtet worden. „In diesem Bereich gab es bei der Abnahme keine Beanstandungen“, stellte die Kirchengemeinderatsvorsitzende fest. Einen Zusammenhang zwischen Umbau und Brand sieht sie nicht.

Das sagt der katholische Pater zum Unglück

„Wir sind natürlich als Kirchengemeinde sehr betroffen. Das Schwesternhaus ist ja unser Gemeindehaus, das heißt hier findet vieles statt, was in einer lebendigen Kirchengemeinde läuft: Kirchenchorproben, Sitzungen, Firmtreffen, Ministrantenstunden“, sagte Pater Johannes, der katholische Pfarrer in Rot an der Rot.

„Es war am Dreikönigstag natürlich eine bedrückende Stimmung im Gottesdienst. Von nebenan hat man immer noch die Löscharbeiten der Feuerwehr in der Kirche gehört. Es fand dann auch die Segnung des Dreikönigswassers statt und ich habe dann erwähnt, dass mit dem am Dreikönigstag gesegneten Weihwasser ja gewöhnlich die Häuser und Wohnungen gesegnet werden. Und dass wir ganz aktuell in dieser Stunde erleben, wie wichtig dieser Segen eben auch für unserer Häuser sein kann. Betont habe ich aber auch, dass noch Schlimmeres, wie etwa Personenschaden, oder auch ein kompletter Abbrand verhindert werden konnte. Wir haben deshalb auch in den Fürbitten dankbar für die Feuerwehrleute gebetet.“

Der Notruf ging am Dreikönigstag um 6.37 Uhr bei der Leitstelle ein. Die Feuerwehren der Gesamtgemeinde Rot an der Rot rückten zu dem Dachstuhlbrand aus, außerdem die Wehren Erolzheim und Ochsenhausen mit Drehleitern sowie die Biberacher Feuerwehr mit zwei Fahrzeugen. Der Bewohner der Wohnung in der linken Gebäudehälfte hatte sich unverletzt in Sicherheit bringen können. Der Löschangriff erfolgte dann mit der Leiter von außen, später wurde innen die Zwischendecke geöffnet, wo sich noch Glutnester befanden. Es gelang, das Feuer zu löschen, bevor es auf das gesamte Gebäude übergriff. Die Drohnenstaffel des DRK Erolzheim unterstützte die Feuerwehren mit Wärmebildaufnahmen aus der Luft.