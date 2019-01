Auf das vergangene Jahr blicken die drei Organisatoren der Initiative „Kunst, Kultur und Genuss“ (KKG) aus Rot an der Rot stolz zurück: Insgesamt zwölf Ausflüge haben sie auf die Beine gestellt. „Die Leute fühlen sich von mindestens einem der drei Angebote bei einer Ausfahrt angesprochen. Entweder von der Kunst, der Kultur oder vom Genuss“, sagt Peer Neuhaus, einer der drei Initiatoren. Die ersten Ausflugsziele für dieses Jahr sind bereits gesteckt und die drei ehrenamtlichen Ausflugsleiter wollen so lange weitermachen, wie die Nachfrage besteht.

„Wir wollen keine Ausfahrt auf Kaffeefahrtniveau, sondern mit Anspruch“, sagt Neuhaus. Deshalb fragen wir Firmen und Einrichtungen an, zu denen einzelne Bürger sonst schwieriger Zugang haben.“ Unter anderem fand eine Führung in der Bodensee-Wasserversorgung in Sipplingen, im Gefängnis in Memmingen oder im Werk des Busherstellers SETRA statt. „Wir haben immer versucht, bei den Ausflügen sowohl Technik, Kultur, Genuss und Wirtschaft zu verbinden. So fühlen sich alle in einem Bereich angesprochen“, sagt Neuhaus. Deshalb gingen bei den monatlichen Ausflügen durchschnittlich 40 Leute mit.

Teilnehmer aus dem ganzen Kreis

„Zu uns kommen nicht nur Leute aus Rot. Inzwischen kommen sie aus dem ganzen Kreis Biberach, um mit uns zu fahren“, sagt Neuhaus. „Im vergangenen Jahr haben wir festgestellt, dass das Interesse und der Bedarf wirklich groß sind.“ Laut ihrem Verteiler hätten gut 150 Kulturbegeisterte bei einer ihrer Ausfahrten teilgenommen. „Von 40 bis 80 Jahren ist bei der Altersspanne alles mit dabei“, sagt sein Mitstreiter Wolfgang Höschele. Sie hätten das alte Motto „Nicht mehr jung, noch nicht alt“ auch deswegen nicht mehr gewollt, weil sie ihr jüngeres Publikum nicht ausschließen wollten. Denn auch jüngeres Publikum interessiere sich für die Kunst und Kultur im oberschwäbischen Raum. „Beim Alter haben wir allerdings eine Grenze festgestellt, ab 75 Jahren nimmt die Mobilität oft ab. Deshalb nehmen auch die Teilnehmerzahlen in diesem Alter ab“, sagt Neuhaus.

Soziale Kontakte im Alter

Für die Einzelnen sei es oft schwierig, sich aufzurappeln, deshalb sei die Freude über ihr Angebot groß. In der zweiten Lebenshälfte gingen mit der Zeit soziale Kontakte verloren, durch die Angebote hätten auch sie die Möglichkeit, vermehrt unter Leute zu kommen und neue Bekanntschaften zu machen. „In der Gruppe ist es einfacher, aktiv zu sein, denn wir helfen uns auch mal gegenseitig“, sagt Neuhaus. Da die Nachfrage da sei und sich die Ausflugsgruppen bewährt hätten, werde es in Zukunft auch Ausfahrten zu weiter entfernten Zielen geben. In Kürze zum Beispiel bis nach München.

„Um die 30 Euro soll eine Ausfahrt pro Kopf auch weiterhin kosten, das ist das Ziel“, sagt Höschele. „Für Ehepaare im Rentenalter sind das schon 60 Euro für einen Tag und da ist das Abendessen noch nicht mit dabei.“ Die Ausflüge sollen für jeden erschwinglich sein und bleiben, sagen sie. „Zum Glück stellt uns Herr Höschele seinen Bus zu Selbstkosten, denn ohne das wären die Preise für die Ausflüge so nicht zu machen“, sagt Neuhaus. Für dieses Jahr werde pro Monat wieder ein Ausflug geplant, so Höschele. „Mehr ist für die Teilnehmer und für uns als Organisatoren auch nicht zumutbar“, ergänzt Neuhaus. „Alles, was wir in die gemeinsamen Ausfahren investieren, ist Ehrenamt.“ Pro Ausfahrt seien das gut zehn Stunden und da sei die Zeit an dem Tag noch nicht mit eingerechnet – aber das sei es wert.

„Ausfahrten wie diese stehen und fallen mit denen, die sie organisieren“, sagt Höschele. „Wir haben wirklich gutes Feedback bekommen, was sich in den Teilnehmerzahlen widerspiegelt. Die Leute fragen uns oft schon am Ende der einen Ausfahrt, wann denn die nächste ist“, sagt Neuhaus. Das habe auch praktische Gründe, denn die Teilnehmer müssten die Ausfahrten gut planen und den Tag von anderen Terminen freihalten. „Auch in Zukunft wird es noch viele Ausflüge geben. Denn Ideen haben wir noch mengenweise“, sagt der KKG-Mitgründer Höschele.