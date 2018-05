Mit Brenner gegen Unkraut: Hecke gerät in Flammen

In Rot an der Rot hat am Dienstag eine Hecke gebrannt. Wie die Polizei mitteilt, bemerkten Passanten das Feuer gegen 14.30 Uhr. An der Kreuzmühle stand eine Hecke und Gebüsch in Flammen. Die Feuerwehr war schnell da und löschte den Brand. Verletzt wurde niemand.

Die Polizei nahm die Ermittlungen zur Ursache auf. Dabei stellte sich heraus, das der Inhaber des Grundstücks zuvor das Unkraut bekämpft hatte: mit einem Brenner. Anschließend goss er Wasser auf Fläche. Das war jedoch offenbar nicht genug. Nach Einschätzung der Ermittler hatten sich Glutnester gebildet, die später durch den Wind das Feuer entfachten.

Als der Inhaber den Brand entdeckte, wollte er noch mit dem Gartenschlauch löschen. Das gelang ihm aber nicht mehr. Denn alles war zu trocken. Der schnelle Einsatz der Feuerwehr begrenzte den Brand auf gut 20 Quadratmeter des Grundstücks.

Die Polizei weist auf Trockenheit hin und rät zur Vorsicht.