Miss Oberschwaben 2013 wird am Wochenende gekürt

In Rot an der Rot (Kreis Biberach) geht am Freitag und Samstag die Wahl zur Miss Oberschwaben über die Bühne. Gesucht wird in der Reithalle die Nachfolgerin von Leonie Hagmeyer-Reyinger aus Schlier, die sich im vergangenen Jahr durchsetzte und den Titel der Miss Oberschwaben holte. Am Freitag stellen sich ab 20 Uhr etwa 25 Kandidatinnen aus Oberschwaben und Bayern dem Publikum auf dem Laufsteg vor. Allein das Publikum entscheidet, wer am Samstag in der Endrunde noch dabei ist. Leonie Hagmeyer-Reyinger (Foto) aus Schlier wird am Samstag dann der neuen Miss Oberschwaben die Krone überreichen.

