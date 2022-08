Ministranten auf Klostertour

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Etwa 50 Ministrantinnen und Ministranten im Alter zwischen 9 und 22 Jahren aus der Seelsorgeeinheit Rot-Iller machten sich auf den Weg ins Prämonstratenser-Kloster Roggenburg, um dort einen gemeinsamen Tag zu verbringen. Zunächst zeigte Pater Johannes den Minis „sein“ Kloster in einer Führung durch die Anlage. Anschließend ging es in die Turnhalle, wo die Oberminis originelle Spiele vorbereitet hatten. Viel zu Lachen gab es beim Pantomime-Raten und beim „Kuh-Stall-Spie“ und die Kräfte der Minis wurden beim Tauziehen gemessen. Am Abend klang der Ausflug mit einem leckeren Pizza-Essen im Pfarrsaal aus.