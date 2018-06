Minister überreicht Zuwendungsbescheid für Breitbandausbau

733 640 Euro erhält die Gemeinde Rot an der Rot vom Land Baden-Württemberg, um das Hochgeschwindigkeitsnetz in Rot-Ellwangen auszubauen und die drei Schulstandorte in Rot an der Rot, Ellwangen und Haslach an das Glasfasernetz anzubinden. Irene Brauchle, neue Bürgermeisterin von Rot, und Thomas Wonhas, Bürgermeister von Tannheim, nahmen den Zuwendungsbescheid persönlich in Stuttgart am Mittwoch entgegen.

„Die Kommunen setzen jetzt ihre Planungen in zukunftssichere Breitband-Netze um. Egal, ob in der Einzelgemeinde oder der Stadt, dem interkommunalen Zusammenschluss oder kreisweit agierenden Zweckverband: Der kommunale Breitband-Ausbau erreicht die unterversorgten Regionen mit schnellem Internet“, sagten der Digitalisierungsminister Thomas Strobl und der Minister für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz, Peter Hauk bei der Übergabe von 29 Förderbescheiden für schnelles Internet.

Auf den Gemarkungen von Rot an der Rot und Tannheim, insgesamt rund 95 Quadratkilometer, sollen rund 32 Kilometer Glasfaserkabel verlegt werden, um auch die Teilorte der beiden Gemeinden an das schnelle Internet anbinden zu können. Um zügig voranzukommen, sind die Arbeiten in vier Abschnitte gegliedert. Im Zuge der interkommunalen Zusammenarbeit mit der Gemeinde Tannheim werden auch Leitungen auf der Gemarkung Tannheim von der Gemeindeverwaltung Rot aus bearbeitet. Im Abschnitt 1 wird die überörtliche Verbindung von Tannheim kommend nach Rot und nach Zell und Mettenberg gelegt. Im Abschnitt 2 wird Ellwangen über Mühlberg, Dietenberg angebunden. Im Abschnitt 3 wird das Netz in Tannheim aufgebaut, in Abschnitt 4 Haslach von Tannheim aus angebunden.

Die Arbeiten in den Bauabschnitten laufen seit Juni parallel. In einigen Bereichen sollen Synergieeffekte genutzt werden. So sollen etwa während der Tiefbauarbeiten für den Breitbandausbau bei Ellwangen auch die Wasserleitungen nach Dietenberg saniert und ausgetauscht werden. Irene Brauchle zeigte sich erfreut über die Förderung. „Wir haben damit gerechnet, sind jedoch trotzdem froh, den Bescheid nun in den Händen zu halten“, sagte sie. Dass das Land für das interkommunale Projekt einen so hohen Betrag zur Verfügung stelle, zeige die große Wertschätzung für die Entwicklung des ländlichen Raums.

Die derzeit laufenden Verlegungsarbeiten lägen im Zeitplan. „Die vielen Baustellen im Ort zeigen, dass hier wirklich gearbeitet wird“, so Brauchle. Parallel dazu laufe nun die Suche nach einem Betreiber. Koordiniert wird diese Suche über Komm.Pakt.Net. Die Kommunalanstalt des öffentlichen Rechts wurde 2015 von acht Landkreises, darunter auch Biberach, gegründet. Ziel des kommunalen Zusammenschlusses ist es, im Verbundgebiet jeden Privathaushalt, jeden Gewerbebetrieb und alle kommunalen Einrichtungen mit Glasfaser anzubinden wie an Strom und Wasser. Je größer das Breitbandnetz, desto attraktiver ist es für potentielle Netzbetreiber und desto kostengünstiger sind die Konditionen für den kommunalen Netzausbau. Zudem kann jeder Beteiligte durch die interkommunale Zusammenarbeit größere Fördersummen erhalten.

Das Land setzt beim Breitbandausbau auf das Betreibermodell, bei dem Kommunen die digitale Infrastruktur dort in Eigenregie ausbauen, wo private Telekommunikationsunternehmen nicht initiativ sind. „Wir haben mit den Gemeinde-Netzen in öffentlicher Hand und mit einem offenen Netz-Zugang beste Erfahrungen gemacht. Die verschiedenen regional operierenden Dienste- und Produkte-Anbieter können die Leitungen günstig pachten. Sie können deshalb zu fairen Preisen für die Endverbraucher unterschiedliche Geschäftsmodelle entwickeln“, so Minister Peter Hauk.

Wenn Kommunen das Breitbandförderprogramm des Bundes nutzen möchten, fördert das Land jetzt beim Ausbau die Wirtschaftlichkeitslücke von Netzbetreibern mit. „Die Kommunen entscheiden im Rahmen ihrer kommunalen Selbstverwaltung, wie sie schnelles Internet erreichen. Erstmals finanzieren wir solche Bundesförderprojekte in den Landkreisen Rottweil und Emmendingen mit“, sagte Minister Strobl abschließend.