In der Bücherei in Rot findet am Mittwoch, 30. Januar, um 19.30 Uhr ein Abend statt, den die Veranstalter im Kontext mit der Umweltenzyklika „Laudato Si“ des Papstes Franziskus sehen. Der Roter Arbeitskreis Umwelt will in Zusammenarbeit mit der katholischen Erwachsenenbildung Rot/ Iller dabei einem besonderen Gedanken der Enzyklika nachgehen: Nachhaltigkeit bei der Lebensmittelherstellung. Zwei Landwirte aus der Region stellen ihre Modelle vor, wie sie mehr Tier- und Umweltschutz in der Landwirtschaft verwirklichen. Zum einen ist Landwirt Peter Maucher aus Tannheim eingeladen, der einen Teil seiner Milch in den Geschäften der Region zum Verkauf anbietet. Zum anderen kommt Rolf Holzapfel vom Hofgut Voggenreute, der die Milch der Demeter-Bauern in unserer Umgebung vermarktet. Es geht um die Qualität der Milch und die Schonung der Umwelt, vor allem aber geht es darum, den Verbraucher zu informieren, der mit seiner Kaufentscheidung beeinflussen kann, ob die Entwicklung hin zu einer industrialisierten Landwirtschaft gestoppt wird. Denn nur die Verbraucher können bestimmen, was und wie produziert wird. Nach dem Motto der Berliner Demonstrationen: „Wir haben es satt.“ Die Veranstalter fragen daher: „Wollen wir weiterhin qualitativ hochwertige Milch, wollen wir Milch von Kühen, die artgerecht gehalten werden? Wollen wir eine Landwirtschaft, die umweltgerecht produziert?“