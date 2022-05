Unbekannte beschädigen 22 Zelte in Kinderzeltlager in Rot

Verantwortliche vom Bund der Deutschen katholischen Jugend (BDKJ) haben am Freitag, gegen 18 Uhr festgestellt, dass mehrere Zelte ihres Zeltlagers in Rot an der Rot im Klosterhof beschädigt worden sind. Das alljährliche Zeltlager mit 24 Zelten wurde vor vier Wochen aufgebaut. Bei einer Überprüfung am Freitag waren insgesamt 22 Zelte beschädigt. Mittels eines spitzen Gegenstandes wurden die Zelte mehrfach am Giebel zerschnitten. Der Tatzeitraum konnte zum jetzigen Zeitpunkt nicht weiter eingegrenzt werden. Es entstand ein Sachschaden von ungefähr 3000 Euro. Der Polizeiposten Ochsenhausen hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise zur vermeintlichen Täterschaft geben können oder in den vergangenen Tage verdächtige Personen im Bereich des Klosterhof festgestellt haben, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 07352/202050 beim Polizeiposten Ochsenhausen zu melden.