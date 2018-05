Mehr Sicherheit für die Wasserversorgung

Mit einem symbolischen Spatenstich ist kürzlich der Bau einer Notwasserverbindungsleitung zwischen dem Hochbehälter Bärenschachen der Gemeinde Rot an der Rot und dem Pumpwerk Schweinsgraben vom Zweckverband (ZV) Illertalwasserversorgung eingeläutet worden. Zweck des schon länger geplanten Vorhabens ist, die Versorgungssicherheit zu erhöhen, teilen die Rathäuser mit. Zu diesem Zweck investiert Rot an der Rot obendrein in weitere Behälter und Ringleitungen.

Der ZV Illertalwasserversorgung hat sich 1906 gegründet und liefert täglich wertvolles Trinkwasser für die Gemeinden Berkheim, Kirchdorf und Oberopfingen. Die Jahresliefermenge 2017 lag bei 483 301 Kubikmeter (m³). Um die Versorgung des Verbands künftig auf zwei unabhängig voneinander funktionierende Säulen zu stellen, wurde bereits 2012 ein Kooperationsvertrag mit der Nachbargemeinde Rot an der Rot zum Bau einer Verbindungsleitung abgeschlossen. Damit soll sichergestellt werden, dass die Haushalte mit Trinkwasser versorgt werden können, wenn der Brunnen in Kirchdorf einmal ausfallen sollte. Es hat dann noch etwas gedauert. Aber nach Zusage der Landesförderung wurde das Bauvorhaben 2017 ausgeschrieben und die Tiefbauarbeiten an die Roter Firma Alfons Kunz vergeben. Die elektrotechnische Ausrüstung liefert die Firma Schachtbau Memmingen und die Wassertechnik die Firma Strecker aus Tuttlingen. Das Gesamtvolumen dieser drei Vergaben liegt bei etwa 800 000 Euro. Die Projektleitung hat das Büro AGP in Bad Waldsee.

Um auch künftig in Rot an der Rot eine verlässliche Versorgung zu gewährleisten, wird hier derzeit der Hochbehälter Bärenschachen neu erstellt. In dieses Bauwerk werden zwei Edelstahlbehälter mit einem Gesamtvolumen 500 m³ eingebaut, das Finanzbudget liegt bei etwa 950 000 Euro. Auch hierfür fließen Landeszuschüsse.

Zusammen mit dem Bau der interkommunalen Notverbindung wird außerdem eine Ringleitung für den Roter Gemeindeteil Zell erstellt, sodass im Falle einer Störung dieses Dorf nicht auf dem Trockenen sitzt. Darüber hinaus werden für die Löschwasserversorgung zusätzliche Hydranten gesetzt.

Der Gemeinde Kirchdorf wurde für ihren Kostenanteil ein Zuschuss in Höhe von 124 500 Euro in Aussicht gestellt, der Gemeinde Berkheim bei einem erhöhten Fördersatz 239 900 Euro. Die ungedeckten Ausgaben in Höhe von 487 500 Euro wird der Zweckverband über eine Kreditaufnahme finanzieren. Die Gemeinde Rot an der Rot finanziert ihren Eigenanteil über den Haushalt des Eigenbetriebs Wasser, hier werden auch die Einnahmen der Landesförderung verbucht.

Der ZV Illertalwasserversorgung hat schon heute weitere Investitionsentscheidungen für 2018 und 2019 beschlossen und investiert in diesen zwei Jahren rund 1,2 Millionen zur Verbesserung seiner Anlagen und zur Erhöhung der Versorgungssicherheit. Die Gemeinde Rot an der Rot wird 2018 und den Jahren darauf jeweils circa eine Million Euro jährlich investieren müssen, um ihre Wasserversorgung den aktuellen Anforderungen anzupassen und weiterhin eine verlässliche Versorgung sicherzustellen.