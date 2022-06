Mehr als 100 Voltigierer messen sich

An der ersten Wertungsprüfung der Kreismeisterschaften des Pferdesportkreises Biberach im Voltigieren und dem anschließenden Voltigiertag sind am Sonntag mehr als 100 Voltigierinnen und Voltigierer aus sieben Vereinen nach Rot an der Rot gekommen.

Der Vormittag startete mit den Kreismeisterschafts-Einzelwettbewerben. 29 Voltigierer hatten sich hierfür angemeldet und zeigten ihr turnerisches Können im Schritt, Trab und Galopp. In den anschließenden Kreismeisterschafts-Gruppenwettbewerben absolvierten acht Mannschaften ein Pflichtprogramm sowie eine selbst zusammengestellte Kür. Hierbei wurden vielfältige Übungen gezeigt, die mit individueller Musik untermalt wurden. Mit den Kreismeisterschafts-Doppelwettbewerben ging der Vormittag zu Ende.

Am Nachmittag zeigte der Nachwuchs beim Voltigiertag, vor Richterin Silke Förster, was in ihm steckt. In drei Wettbewerben im Schritt und Trab nahmen 51 Kinder alleine, zu zweit und doch immer als Mannschaft teil. Die zahlreichen Zuschauer sorgten für eine tolle Atmosphäre und motivierten die Jüngsten zu tollen Leistungen. Großes Lob ging an den Veranstalter RFV Rot an der Rot, insbesondere an Organisatorin Bettina Kunz.

Nochmals spannend wird es im Herbst bei der zweiten Wertungsprüfung in Schwendi. Hierbei werden beide Umläufe addiert und die Kreismeister:innen im Einzel-, Doppel- und Gruppenvoltigieren ermittelt.