„Markt der Manufakturen“ dieses Wochenende in Zell

Handwerker, Landwirte und Produzenten von regionalen Lebensmitteln präsentieren am kommenden Wochenende ihre Produkte auf einem „Markt der Manufakturen“. Veranstalter sind der Verein Rewig Allgäu und der Kneippverein Ochsenhausen.

Das Konzept dieses Marktes ist es laut Veranstalter, hochwertige Lebensmittel über ein Netzwerk von engagierten Erzeugern direkt an Verbraucher zu vermarkten. Die Qualität soll den Regeln des Bioanbaus entsprechen. Die Produzenten sind den Organisatoren – teilweise schon langjährig - persönlich bekannt. Diese Anbieter können die Besucher nun im Roter Teilort Zell auf dem Markt – teilweise erstmals - hautnah kennenlernen und direkt Fragen zur Qualität und Herstellung sowie zum Vertrieb stellen.

Aus der Region Schwaben-Allgäu werden unter anderem Käse, verschiedene spezielle, teilweise ungewöhnliche Speise-Öle, Gin, Gemüse, Getreide, Kartoffeln, Kräuter, Tee, Schnupftabak, Samen und Naturkosmetik präsentiert. Aus Italien wird Wein, Olivenöl (zusätzlich auch eines aus Griechenland), Haselnüsse und Haselnussprodukte vertreten sein. Neben den Lebensmitteln werden regionale Kunsthandwerker ihre Werke zeigen und anbieten.

Die Veranstaltung soll bei entsprechender Resonanz zukünftig jährlich einmal stattfinden. Um die Produkte auch über das Jahr bestellen zu können, wird eine neue Vermarktungsidee erwogen. Die Pioniere dieser Idee kommen aus Frankreich und nennen sich „la ruche qui dit oui“. Diese Bewegung läuft in Deutschland unter dem Namen „Marktschwärmer“ in verschiedenen Städten. Die Vermarktung funktioniert über die direkte Verbindung zwischen Erzeuger*innen und Verbraucher*innen mit Hilfe des Internets und ohne den Handel. Der Markt findet unter freiem Himmel statt und ist am Samstag, 28. August, von 10 bis 18 Uhr und am Sonntag, 29. August, von 10 bis 16 Uhr, geöffnet.