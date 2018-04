Die Ölbachtaler Stubenmusik lädt am Sonntag, 6. Mai, zum alljährlichen Mariensingen in die Bruderschaftskirche St. Johann in Rot an der Rot ein.

Von 14 Uhr werden der Badhaus Chor und die Ölbachtaler Stubenmusik zusammen mit Diakon Paul Hammer diese ganz besondere Marienandacht gestalten. Der Eintritt ist frei und es werden Spenden für einen guten Zweck gesammelt.