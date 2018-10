Mit viel Liebe zum Detail hat die Familie Schmidberger ein Erntedankbilder in der Sankt-Anna-Kapelle in Mühlberg bei Rot an der Rot gelegt. Wer den Altar besichtigen möchte, kann dies täglich von 9 bis 18 Uhr tun. Spenden sind willkommen, die Sammlung wird dem Förderkreis für tumor- und leukämiekranke Kinder Ulm zugute kommen.