Lastwagen-Fahrer nimmt Pkw die Vorfahrt

Ein Lastwagenfahrer hat einem Autofahrer am Montag bei Rot an der Rot die Vorfahrt genommen und einen Unfall mit hohem Sachschaden und einer verletzten Person verursacht. Laut Polizei war gegen 7.30 Uhr ein 53-Jähriger mit seinem Lastwagen in der Kapellenstraße unterwegs. Er fuhr an der Kreuzung zur L 265 ein, um diese geradeaus in Richtung Wurzacher Straße zu überqueren. Auf der L 265 war ein 48-Jähriger mit seinem VW unterwegs. Er kam von links aus Richtung Ochsenhausen und fuhr in Richtung Bad Wurzach. Der 48-Jährige hatte Vorfahrt. Der Lkw-Fahrer übersah das Auto und stieß mit dem Pkw zusammen. Durch den heftigen Aufprall lösten die Airbags im VW aus. Der 48-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus. Der VW und die Sattelzugmaschine waren nicht mehr fahrbereit. Abschlepper bargen die Fahrzeuge. Da aus dem Tank des Lkw Kraftstoff auslief, waren die Feuerwehren aus Erolzheim und Biberach mit Reinigungsarbeiten auf der Fahrbahn beschäftigt. Den Gesamtschaden schätzt die Polizei auf etwa 30.000 Euro. Da der Fahrer keinen Wohnsitz in Deutschland hatte, musste er eine Sicherheitsleistung in Höhe von 500 Euro sofort zahlen.