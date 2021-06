Kurzpraktikum bei Liebherr

Wegen der schwierigen Hospitationsbedingungen in Unternehmen und öffentlichen Institutionen, besteht derzeit kaum eine Möglichkeit für Schülerinnen und Schüler sich ein Bild der potentiellen zukünftigen Arbeitgeber zu verschaffen. Deshalb hat Liebherr gemeinsam mit der Abt-Hermann-Vogler-Schule aus Rot an der Rot nach neuen Wegen zur Berufsorientierung gesucht.

Insgesamt drei Schülerinnen und Schüler konnten sich nach entsprechend negativen Corona-Tests und unter Einhaltung der Maskenpflicht in einem Schnupperpraktikum bei Liebherr-Hydraulikbagger in Kirchdorf an der Iller über unterschiedliche Ausbildungsberufe informieren. Damit gelang es, einigen der Achtklässlern der Abt-Hermann-Vogler-Schule noch im laufenden Schuljahr 2020/2021 ein erstes wichtiges Kurzpraktikum zu ermöglichen. Durch individuelle Rücksprachen zwischen der Ausbildungsleitung Bernd Sailer und der Klassenleitung Alexandra Haller konnten die Achtklässler an drei Tagen in aller Ruhe in die Ausbildungsberufe bei Liebherr schnuppern. Die Klassenlehrerin Alexandra Haller zeigte sich begeistert über die Spontanität: „Normalerweise haben wir für alle Schülerinnen und Schüler denselben festen Zeitraum – Corona-bedingt müssen wir spontan reagieren, damit die Schülerinnen und Schüler ihre wichtige Berufsauswahl treffen können.“

Und auch Liebherr freut sich, bei der Berufswahl der angehenden Nachwuchskräfte unterstützen zu können: „Uns ist es wichtig, Schülerinnen und Schüler die Chance zu geben, erste Berufserfahrungen zu sammeln, um so später wichtige Entscheidungen für ihre berufliche Zukunft treffen zu können.“, sagte Ausbildungsleiter Bernd Sailer.