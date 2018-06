Beim Fahrturnier in Rot an der Rot sind die Lokalmatadore Joachim Kunz und Jonas Villinger erfolgreich unterwegs gewesen. Sowohl bei den Dressurfahrwettbewerben als auch bei den Hindernisfahrwettbewerben konnte sich Jonas Villinger zweimal an dritter und zweimal an vierter Stelle platzieren. Sein Bruder Niklas Villinger fuhr beim Dressurfahrwettbewerb der Klasse A auf den fünften Platz.

Joachim Kunz siegte in der Dressurfahrprüfung der Klasse A für Zweispänner mit seinen beiden Schimmeln Bube und Chica-Lisa. Mit einem weiteren Gespann erreichte er in derselben Prüfung Rang vier.

In den insgesamt sechs Prüfungen waren jeweils zwischen drei und 13 Gespanne am Start. Für die Teilnehmer aus Reutlingen war die Anreise wohl am weitesten.

Am ersten Turniertag standen bereits vier Dressurprüfungen mit bis zu 50 gemeldeten Reitern auf dem Programm. Von den ursprünglich gemeldeten Teilnehmern gingen beinahe alle an den Start und waren von den guten Platzverhältnissen in der Reithalle und auf dem Sandplatz beeindruckt. Ulrike Schlichter vom Reitclub Fischen siegte in den beiden Dressurprüfungen der Klasse L. Vom gastgebenden Verein konnte sich Nina Hander mit ihrem Pferd Wienna in der abschließenden L-Dressur an achter Stelle platzieren.