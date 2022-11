Kreisjugendmusikkapelle überzeugt auf ganzer Linie

Bei ihrem Benefizkonzert hat sich die Kreisjugendmusikkapelle Biberach als Aushängeschild des Landkreises präsentiert. In der voll besetzten Klosterkirche St. Verena in Rot an der Rot trugen die 98 Musikerinnen und Musikern das von Musikdirektor Tobias Zinser zusammengestellte Programm auf differenzierte, einfühlsame und ausdrucksvolle Weise. Den Auftakt machte „Hercules“, eine kompakte Blasorchesterbearbeitung des Marschs aus dem 1. Akt von Georg Friedrich Händels gleichnamigem Oratorium.

Bevor das Konzert musikalisch fortgeführt wurde, begrüßte Dezernent Bernd Schwarzendorfer die Besucher und legte das Augenmerk auf den Verwendungszweck der Spenden: Beinahe 3300 Euro kamen zusammen und kommen in diesem Jahr den Tafelläden im Landkreis zugute.

Ein Höhepunkt war sicherlich das „Concertstück für 4 Hörner und Orchester“ von Carl Heinrich Hübler. Die Solisten Fabian Kösler, Hanna Weiß, Amelie Ziesel und Philipp Maier präsentierten als stimmiges Quartett ein hervorragendes Zusammenspiel. Das Orchester zeigte sich als adäquater Partner und begleitete das Hornquartett durchsichtig, ohne die Solisten zu überdecken. In „Angels in the Architecture“ thematisiert Frank Ticheli den dramatischen Konflikt zwischen dem Göttlichen und dem Bösen. Eines dieser Lieder wird von einem Engel, im Konzert von der Sängerin Verena Westhäußer hell und klar interpretiert, vorgestellt.

Für „Hebe deine Augen auf“ von Mendelssohn Bartholdy und „Agnus Dei“ von Pavel Stanék bildete die Kreisjugendmusikkapelle einen vierstimmigen Chor. Nur wenige Musikerinnen und Musiker blieben an ihren Instrumenten und begleiteten die jugendlichen Stimmen. Mit zusätzlichen Sängerinnen und Sängern, zumeist Ehemalige, zeigte die Kreisjugendmusikkapelle eine weitere Seite ihrer musikalischen Vielfalt. Nach minutenlangem Applaus wurde das begeisterte Publikum mit einer Zugabe von Chor und Orchester belohnt: „Verleih uns Frieden“ von Felix Mendelssohn Bartholdy.