Kreative Kinder im Kindergarten St. Josef Rot an der Rot

Es hat schon eine gute Tradition, dass der Elternbeirat des Katholischen Kindergartens St. Josefs aus Rot an der Rot jedes Jahr in der Adventszeit beim Wochenmarkt in der Ökonomie einen Stand mit selbstgebackenen „Breedla“, mit Heißgetränken und gebastelten Geschenken aufstellt. In diesem Jahr beteiligten sich aber auch die Kinder selber auf sehr kreative Art und Weise. Mit einem bunten und ansprechenden Plakat machen die Jüngsten der Gemeinde auf den prekären Fachkräftemangel in den pädagogischen Einrichtungen landauf-landab aufmerksam. Mit den Sätzen „Wir brauchen Dich!“ und „Bitte melde Dich!“ warben die Kinder für neues pädagogisches Personal und malten dazu bunte Bilder, die das Plakat schmückten. Bleibt zu hoffen, dass der Aufruf Wirkung zeigt und sich neue Gesichter im Roter Kindergarten-Team von St. Josef einfinden.