Die koreanische Organistin Yeri Ahn gibt am Sonntag, 22. Juli, ein Konzert in der Klosterkirche St. Verena in Rot an der Rot. Beginn ist um 19 Uhr. Die Veranstaltung ist Teil des Musiksommers der Landesmusikakademie Baden-Württemberg.

Yeri Ahn ist in Stuttgart als Organistin tätig. Die musikalisch hochbegabte Yeri erhielt früh Klavierunterricht. Bereits während ihres Orgelstudiums in Südkorea wurde sie gezielt gefördert, ihr Studium schloss sie mit Auszeichnungen ab. Seit 2014 studiert sie an der Staatlichen Hochschule für Musik und Darstellende Kunst in Stuttgart bei Professor Jürgen Essl. Im vergangenen Jahr war sie die Preisträgerin des Joseph-Gabler-Orgelwettbewerbs und des Justin-Heinrich-Knecht-Orgelwettbewerbs der Stadt Biberach.

Auf dem Programm stehen „Toccata septima“ von Georg Muffat, „Wie schön leuchtet der Morgenstern“ von Dieterich Buxtehude, „Christ lag in Todesbanden“ von Johann Sebastian Bach, „Toccata quinta“ aus ll. Libero di toccate von Girolamo Alessandro Frescobaldi, „Cantabile d-Moll für Orgel“ von Justin Heinrich Knecht und das „Concerto en ré majeur“ von Claude Balbastre. Der Eintritt ist frei. In der Klosterkirche können keine Plätze reserviert werden.