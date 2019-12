Konzertthema „Kosmos – Wasser – Leben“

Der Musikverein Ellwangen veranstaltet am Stefanstag, 26. Dezember, von 20 Uhr an in der Ellbachhalle in Ellwangen sein Weihnachtskonzert unter dem Motto „Kosmos – Wasser – Leben“.

Eröffnet wird dieser Konzertabend von der Jugendkapelle Ellwangen-Füramoos-Mühlhausen-Eberhardzell unter der Leitung von Christian Fitz.

Den zweiten Teil übernimmt der Musikverein Ellwangen mit seinem Dirigenten Elmar Hirsch. Die Musiker haben ein abwechslungsreiches Programm einstudiert, unter anderem mit Stücken wie „Rise of The Firebird“ von Steven Reineke, „The Lion King“ von Calvin Custer und dem klassischen „Astronauten-Marsch“ von Josef Ullrich.

Das bekannte Solostück „Czardas“ von Vittorio Monti und das Lied „Wilds Wasser“ sind weitere Höhepunkte.