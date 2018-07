Konkrete Sanierungspläne für das Kanalnetz

Der Gemeinderat in Rot an der Rot tagt am Montag, 23. Juli, um 20 Uhr im Rathaus in Rot. Der Rat wird sich damit auseinandersetzen, dass die Freiwillige Feuerwehr Haslach eine Altersabteilung gründen will und welche Heizung die neue Mehrzweckhalle in Haslach erhalten soll. Außerdem stellt die Verwaltung die Bedarfsplanung für das Kindergartenjahr 2018/2019 vor. Vorgesehen ist auch ein Beschluss über neue Essenspreise in der Mensa und für die Mittagsverpflegung in den gemeindlichen Kindertageseinrichtungen und Schulen. Außerdem soll eine Grundsatzentscheidung über die Sanierung des Kanalnetzes für die Jahre 2018 bis 2020 getroffen werden.