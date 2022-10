Kommandanten-Wechsel bei der Feuerwehr Rot an der Rot - Haslach

Bei der Hauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Haslach stand auch die Wahl des Kommandanten und seines Stellvertreters an. Hierbei hat sich bereits im Vorfeld ein Wechsel angekündigt: Der langjährige Kommandant Christian Mahle gab sein Amt nach über 14-jähriger Tätigkeit ab. Als neuer Feuerwehrkommandant wurde Sebastian Keller für die nächsten fünf Jahre gewählt. Ebenso wurde als stellvertretender Feuerwehrkommandant Tobias Schneider für weitere fünf Jahre in seinem Amt bestätigt. Die Wahl muss rechtlich vom Gemeinderat bestätigt werden. Dies wurde in der vergangenen öffentlichen Sitzung dann auch einstimmig vom Gremium vorgenommen, teilt die Gemeindeverwaltung Rot an der Rot mit.

„Ich bin mir sicher, dass wir mit dieser Führungsspitze weiter bestens bei der Feuerwehr Haslach aufgestellt sind“, sagte Bürgermeisterin Irene Brauchle. Sie dankte besonders Herrn Christian Mahle für seine kompetente, vorbildliche und kameradschaftliche Ausübung des Amtes als Kommandant, die langjährige Tätigkeit im Ausschuss und für das stets gute und vertrauensvolle Miteinander mit der Verwaltung und den Kameradinnen und Kameraden.

Mit Urkunden und Geschenken bedankte sich die Bürgermeisterin und auch der Gemeinderat bei den drei Kameraden für die Bereitschaft, sich stets für die Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde einzusetzen.