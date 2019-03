Die KKG-Gruppe bietet am Mittwoch, 20. März, einen Ausflug nach Kaufbeuren an. Auf dem Programm stehen eine Stadtführung, ein Besuch des Museums Neugablonz und ein Abendessen in Irsee. Die Abfahrt ist um 11.45 Uhr in der Ökonomie Rot an der Rot. Der Ausflug kostet 24 Euro. Eintritt- und Führungskosten sind im Preis enthalten. Anmeldungen unter der Telefonnummer 08395/636 bei Waibel-Höschele.