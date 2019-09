Die 25. Veranstaltung der Roter Initiative Kunst-Kultur-Genuss (KKG) ist bereits ausgebucht. Für die Fahrt nach Laupheim mit Betriebsbesichtigung der Firma Kässbohrer und Besuch der Carl-Lammle-Ausstellugn im Museum Schloss Grosslaupheim. Für angemeldete Teilnehmer zur Erinnerung: Abfahrt ist am Dienstag, 1. Oktober, um 9 Uhr in der Ökonomie Rot an der Rot.

KKG macht jetzt schon auf die nächste Fahrt aufmerksam: Am Donnerstag, 7. November, geht es nach Kempten. Die Basilika St. Lorenz, die Residenz, die Erasmuskapelle und eine Stadtführung sind die Schwerpunkte des Besuchs in der einstigen Römerstadt.