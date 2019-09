Der Familienkreis Rot an der Rot organisiert am Freitag, 27. September, von 18 bis 19.30 Uhr in der Festhalle Rot einen Kleidermarkt.

Verkauft werden Sachen für Babys, Kinder und Jugendliche.

Wichtig für Verkäufer: Bei der Annahme der Waren wird eine Gebühr von einem Euro fällig. Die neuen Etiketten können kostenlos unter www.rot.de unter der Rubrik Veranstaltungskalender heruntergeladen werden. Alle Verkäufer, auch mit Kundennummer, müssen sich anmelden unter E-Mail kleidermarkt-rot@web.de oder Telefon/WhatsApp 0159/03626622.