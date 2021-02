Kinder kehren in saniertes Klassenzimmer zurück

Seit Kurzem sind Kindergärten und Grundschulen wieder geöffnet. Die geltenden Corona-Vorschriften ermöglichen einen Präsenzunterricht – aber nur, wenn die notwendigen Abstände und die vorgeschriebenen Gruppengrößen eingehalten werden können. Dazu fehlte im Marienheim Ellwangen, das während der Sanierung der Grundschule als Übergangslösung dient, jedoch ein Klassenzimmer.

Deshalb entschied die Gemeindeverwaltung in Absprache mit der Schulleitung, in kürzester Zeit einen bereits sanierten Raum der Grundschule Ellwangen mit Tafel, Möbel und Material auszustatten, sodass pünktlich zum Beginn des Präsenzunterrichts dieses schöne, große und helle Klassenzimmer zusätzlich genutzt werden kann. Auch wenn noch nicht alle Räume bezugsfertig sind, leistet die fast fertiggestellte Grundschule Ellwangen schon gute Dienste. „Schön, dass wir mit dem Baufortschritt nun bereits soweit sind, dass wir so schnell den zusätzlichen Platz für unsere Schülerinnen und Schüler zur Verfügung stellen können“, freut sich Bürgermeisterin Irene Brauchle. Dank dem fleißigen Lehrerteam mit Schulleiterin Gudrun Scharneck, unserem Bauamt und Bauhof, könne trotz Corona ein Präsenzunterricht unter Einhaltung aller Vorgaben stattfinden. Auch Schulleiterin Gudrun Scharneck freut sich über diese Lösung: „Wir sind so dankbar, dass wir mit dem Wechselunterricht im neuen Schulhaus beginnen können. Die Räumlichkeiten sind hell, freundlich gestaltet und bieten ausreichend Platz. Die Kinder und das Kollegium sind begeistert und haben sich auf Anhieb in ihren Klassenzimmern wohl gefühlt. Ein echter Lichtblick in diesen Zeiten der Entbehrung.