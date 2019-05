Kind zieht sich leichte Verletzungen zu

Leichte Verletzungen hat sich ein Fünfjähriger am Sonntag in Rot an der Rot zugezogen. Das teilt die Polizei mit. Gegen 17.30 Uhr war das Kind auf dem Gehweg der Dorfstraße unterwegs. Aus einem Hof fuhr ein Auto auf die Straße. Der Junge sah den Wagen. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, wich er nach rechts aus. Dabei stürzte er. Der Fünfjährige trug leichte Verletzungen davon. Ein Krankenwagen brachte ihn in eine Klinik. Den Gesamtsachschaden am Zweirad und dem Auto schätzt die Polizei auf ungefähr 600 Euro.

Ob als Fußgänger, als Mitfahrer im Auto, unterwegs auf dem Fahrrad oder in öffentlichen Verkehrsmitteln: Immer sind Kinder als die schwächsten Teilnehmer im täglichen Straßenverkehr ganz besonderen Risiken ausgesetzt. Oft wissen sie die Folgen eigenen und fremden Verhaltens noch nicht richtig einzuschätzen und geraten deshalb immer wieder in heikle und Gefahr bringende Situationen. Deswegen müssen alle Anderen bei Kindern besonders aufmerksam sein! Damit alle sicher ankommen.