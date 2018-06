Kerstin Birk belegt Platz eins

Kerstin Birk vom RFV Eberhardzell hat sich in Rot an der Rot Rang eins im Senioren-Einzel bei der ersten Wertungsrunde zur Kreismeisterschaft im Voltigieren des Pferdesportkreises (PSK) Biberach gesichert. Einen Dreifachsieg gab es für die RVG Biberach im Junior-Einzel.

Ausrichter der ersten Wertungsrunde war der Reit- und Fahrverein (RFV) Rot an der Rot. Die Teilnehmer kamen aus Vereinen aus Biberach, Eberhardzell, Ingoldingen, Schwendi und Rot/Rot. Unter den kritischen Augen von Richterin Ingrid Hofer wurden Wettkämpfe in Einzel-, Doppel-, und Gruppendisziplinen in verschiedenen Leistungsklassen ausgetragen. Eine Sonderauszeichnung für die beste Pflicht erhielt Kerstin Birk (RFV Eberhardzell). Enjoy vom RFV Eberhardzell war das beste Pferd im Einzel und in der Gruppe Capitano von der RVG Biberach.

Mit am Start waren auch Vereine, die nicht zum PSK Biberach gehören. Ihre Ergebnisse werden bei der Ermittlung der Kreismeister am 29. September beim RFV Schwendi nicht in der Gesamtwertung berücksichtigt.