Junger Mann auf der Roter Fasnet verletzt

Auf der Fasnet in Rot an der Rot ist am Samstag ein junger Mann verletzt worden. Ob es sich um einen Unfall handelt oder ob er absichtlich verletzt wurde, ist noch unklar. Die Polizei bestätigte, dass die Familie des Geschädigten den Vorfall angezeigt hat. Bisher habe die Polizei den 20-Jährigen noch nicht vernommen. Auch liege der ärztliche Befund noch nicht vor. Die Polizei bittet daher darum, in den sozialen Medien keine weiteren Gerüchte zu streuen, sondern sachlich zu bleiben.

Auf Facebook kursiert eine Variante des Vorfalls. Demnach soll der junge Mann gegen 19 Uhr das Ü18-Zelt auf der Fasnet verlassen haben. Als er sich in der Nähe des Ausgangs befand, soll er demnach Stiche im Rücken gespürt haben. Er sei dann zur Erstversorgung zum DRK gegangen sein und anschließend ins Krankenhaus. Die Polizei wurde nicht direkt nach dem Vorfall informiert und war daher auch nicht vor Ort. Die Anzeige sei erst Stunden später eingegangen.