Jugend fordert Veränderungen in der Kirche

Unter dem Titel „Mensch statt Institution“ trafen sich 30 haupt- und ehrenamtliche Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen zum Fachtag der kirchlichen Jugendarbeit im Bildungshaus St. Norbert in Rot an der Rot. Unter den Teilnehmern waren laut Pressemitteilung neben einigen Ehrenamtlichen aus den Kirchengemeinden auch die BDKJ-Dekanatsleitungen der Dekanate Biberach und Saulgau vertreten. Als Referenten konnte das Team des katholischen Jugendreferats Biberach den Theologen Bernd Hillebrand gewinnen. Der ehemalige Jugendpfarrer des Dekanats Allgäu-Oberschwaben ist heute Professor für praktische Theologie an der katholischen Hochschule Freiburg und Berater der deutschen Bischofskonferenz im Bereich Jugendpastoral.

Durch die unzureichende und diffuse Aufarbeitung des Missbrauchskandals sowie durch den fragwürdigen Umgang mit eigenen Mitarbeitern in der LGBTQ-Bewegung habe die katholische Kirche aktuell (nicht nur) bei jungen Menschen enorm an Glaubwürdigkeit und Unterstützung verloren, heißt es. „Ist das wirklich noch meine Kirche?“, fragen sich immer mehr Akteure in der kirchlichen Jugendarbeit und berichten von Trauer und Ärger, aber auch von tiefer Sehnsucht, als Menschen und nicht als rekrutierte Erfüllungsgehilfen für kirchliche Aufgaben gesehen zu werden.

„Von der Angst, nicht mehr alle Tassen im Schrank zu haben“ berichtete Bernd Hillebrand und bezog dies im übertragenen Sinne auf die Akteure in der kirchlichen Jugendarbeit, aber auch auf die Gesamtsituation in der katholischen Kirche. Ein Tassenschrank müsse bunt und unterschiedlich sein, Tassen dürfen und müssen Macken und Verschmutzungen haben, klein und groß, alt und neu sein, oben oder unten im Tassenschrank stehen, so Hillebrand. Und wenn die Tassen symbolisch für die Menschen in der Kirche stehen, dann obsiege die Diversität und hebe die Charismen, die Stärken und Kompetenzen des Einzelnen hervor. Die Grundfrage, ob das, was in der Kirche gemacht wird, wirklich dem Menschen dienen soll oder dem Erhalt einer Institution, in der alle Tassen geordnet im Schrank stehen müssen, solle immer wieder überprüft werden.

In den unterschiedlichen Themengruppen wurde deutlich, dass die Kirche Orte der Gemeinschaft schaffen und dadurch vordergründig und unverzweckt der Begegnung dienen müsse. Deutlich wurden Wünsche benannt wie bewusst die Komfortzone zu verlassen und das „Risiko“ einzugehen, Neues zu wagen, den Mut aufzubringen, auch alte Zöpfe abzuschneiden, die einer Modernisierung der Kirche im Wege stehen – und damit nicht mehr alle (bisherigen) Tassen im Schrank zu haben.