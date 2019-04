Der Sportverein Haslach präsentiert am Samstag, 4. Mai, das Show-Ensemble „Joy of Voice “ mit ihrer Darbietung „Night Fever“. Die Veranstaltung beginnt um 20.30 Uhr in der Festhalle in Rot an der Rot. Einlass ist ab 19.30 Uhr. Im Vorverkauf kosten die Karten 23 Euro, an der Abendkasse 25 Euro. Karten gibt es im Vorverkauf in der VR-Bank Laupheim-Illertal in den Niederlassungen Rot an der Rot und Kirchdorf, Telefon 07392/70040, im Lädele in Haslach, Telefon 08395/7525, bei Oxline in Ochsenhausen, Telefon 07352/4747 und im Kässtadel in Memmingen, Telefon 08331/9296260.