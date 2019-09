Johannes-Baptist Schmid herzlich empfangen

Rot an der Rot - Pater Johannes-Baptist Schmid O. Praem. ist am Sonntag bei einem Festgottesdienst in der ehemaligen Klosterkirche St. Verena in Rot an der Rot in sein Amt als Pfarrer eingeführt worden. Anschließend zelebrierte er in der voll besetzten Kirche eine Heilige Messe. Die Freude war sichtlich groß bei den Gläubigen der Seelsorgeeinheit Rot-Iller, die ihren neuen Pfarrer nach zweijähriger Vakanz mit viel Beifall begrüßten.

Dekan Sigmund F. J. Schänzle führt gemäß Protokoll den Pfarrer in sein Amt ein und übergab ihm symbolisch einen Schlüssel zum Öffnen der fünf Kirchen und der Herzen der Menschen. Angeführt von vielen Fahnenabordnungen und Ministranten zog Pfarrer Schmid mit einer großen Zahl von Mitbrüdern ein. Ein Projektchor aus allen Kirchenchören der Seelsorgeeinheit unter Leitung von Maria Schmölzing, Susanne Nestel und Julian Ensle begleitete die Festmesse mit schönem Chorgesang. An der Orgel spielten Hermann Weber und Bruno Scheffold.

Fünf Pfarreien wollen Miteinander

Schänzle hieß den neuen Pfarrer für die Pfarreien St. Verena Rot an der Rot, St. Konrad Berkheim, St. Kilian und Ursula Ellwangen, St. Petrus in Ketten Haslach und St. Martin Tannheim willkommen. Die Vorsitzende des gemeinsamen Ausschusses der Seelsorgeeinheit, Elisabeth Uhrebein, verlas das Ernennungsdekret von Bischof Gebhard Fürst. Der Bischof bat darin die Gemeindemitglieder, den Pfarrer vertrauensvoll aufzunehmen, mit ihm zusammen vor Ort Jesu Lehre zu verwirklichen und ein gutes Miteinander der Gemeinden voranzubringen. „Bitte unterstützen Sie ihn darin“, schrieb der Bischof.

Den gewählten Vorsitzenden der fünf Kirchengemeinden gab Pfarrer Schmid das Dienstversprechen, unter anderem zur Zusammenarbeit zwischen den Kirchengemeinderäten. Darauf hieß der Vorsitzende des Kirchengemeinderats Rot an der Rot, Albrecht Martin, den neuen Pfarrer im Namen aller fünf Kirchengemeinden willkommen: „Wir sind fest überzeugt, dass Sie unserer Seelsorgeeinheit guttun. Dazu wünschen wir Ihnen Gottes reichen Segen und die nötige Geduld mit unseren Eigenheiten. Die Seelsorgeeinheit soll ganz schnell zu Ihrer neuen Heimat werden“.

Bei seiner Predigt legte Pfarrer Schmid den Akzent auf den Heiligen Augustinus mit dem brennenden Herz in der Hand. Dieses Herz stehe für herzliche Liebe und für das Gemeinschaftsideal, das Augustinus in der Ordensregel für die Prämonstratenser niedergeschrieben habe. „Zusammengefasst könnten die Sätze fallen: ,Gemeinsam sind wir auf dem Weg zu Gott‘ oder ,Wir sollen ein Herz und eine Seele sein – auf Gott hin‘“, predigte Pfarrer Johannes. Die Ordensregel empfiehlt Verhaltensweisen wie Gottesverbundenheit, Gottsuche, Dienstbereitschaft, Freundschaft und Herzensgüte. „Um es im Bild des brennenden Herzens zusammenzufassen: Wir sollen ein brennendes und leidenschaftliches Herz haben – für Gott und für die Menschen“, so der Pfarrer weiter. „Diese inneren Haltungen und Werte könnten auch für unsere Seelsorgeeinheit ein gutes Gerüst für unser Arbeiten und unser Miteinander sein.“

Ökumenische Berührungspunkte

Am Ende hieß die evangelische Pfarrerin Barbara Vollmer aus Bad Wurzach ihren katholischen Kollegen willkommen. „Wir werden viele ökumenische Berührungspunkte haben und freuen uns auf eine partnerschaftliche Zusammenarbeit“, sagte die Pfarrerin. Bürgermeisterin Irene Brauchle freute sich, dass der Weg von Pfarrer Johannes in die Seelsorgeeinheit Rot-Iller geführt habe. „Wir sind auch für neue Wege offen“, sagte sie. „Wir freuen uns, mit Ihnen an einem Strang zu ziehen, um das Beste für die Menschen in unseren Orten zu erreichen.“

Pater Prior Stefan Kling vom Kloster Roggenburg sagte zu seinem ehemaligen Mitbruder Johannes: „Es ist nicht leicht, dich hierher ziehen zu lassen.“ Er wünschte ihm ein gutes Miteinander in seinen neuen Gemeinden.

Nach dem rund zwei Stunden dauernden Gottesdienst empfing der Musikverein Rot an der Rot die Kirchenbesucher auf dem Vorplatz mit flotter Musik. Die Mitglieder der Seelsorgeeinheit hatten bei bestem Wetter zum Stehempfang eingeladen. Die Gläubigen hatten dabei Gelegenheit, mit ihrem neuen Pfarrer ins Gespräch zu kommen.

Pfarrer Johannes-Baptist Schmidsagte nach der Investitur der „Schwäbischen Zeitung“: „Es war ein großer Bahnhof und viele Leute, die sich freuen. Ich habe das Gefühl, hier herzlich willkommen geheißen worden zu sein. Ich bin froh, dass alles so gut gegangen ist, der Gottesdienst so schön war und das Wetter mitspielt. Ich freue mich, hier loslegen zu können.“