Firma Jako baut ein neues Bürogebäude

Die Belegschaft wächst und wächst und die Büroräume platzen aus allen Nähten. Die Firma Jako Baudenkmalpflege hat deshalb an ihrem Standort in Emishalden am Montag Richtfest für ein neues Bürogebäude gefeiert. In naher Zukunft soll außerdem eine öffentlich zugängliche Schauwerkstatt hinzukommen.

„Das neue Gebäude wurde in Rekordzeit errichtet: Am 1. Juli war Baubeginn, nun, etwa dreieinhalb Monate später, feiern wir schon Richtfest“, freute sich Geschäftsführer Bernd Jäger und dankte der Firma Merk Holzbau, die das neue Gebäude in Holzbauweise errichtet hat sowie allen beteiligten Handwerkern. Jako Baudenkmalpflege ist auf die Sanierung, Restaurierung und Translozierung von Gebäuden spezialisiert. Bei dem Bürobau hat das Unternehmen daher auf nachhaltige Baustoffe sowie einen ressourcenschonenden späteren Betrieb geachtet. So besteht es zum Beispiel überwiegend aus Holz aus der Region und wird später mit Erdwärme beheizt. Ein Gang aus Glas wird das neue mit dem bisherigen Bürogebäude verbinden.

Neue Leute an Bord

Ab Frühjahr 2022 löst der Erweiterungsbau verschiedene Provisorien ab, beispielsweise Bürocontainer, die man übergangsweise errichtet hat, um die steigende Zahl an Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unterzubringen. Rund 50 neue Fachkräfte hat das Unternehmen allein in den vergangenen 24 Monaten eingestellt – von Zimmerleuten über Stukkateure und Statiker bis hin zu Architekten und Kaufleuten, um nur einige der Berufe zu nennen. In Emishalden arbeiten mittlerweile 170 Mitarbeiter.

Auf der neuen Fläche, die rund 830 Quadratmeter umfasst, werden ganz neue Arbeits- und Raumkonzepte realisiert: Im Erdgeschoss ermöglichen etwa Trennwände aus Glas eine flexible Raumaufteilung, wenn Platz für eine größere Veranstaltung benötigt wird. Neben kleineren Büroräumen mit fest zugeteilten Arbeitsplätzen wird es Bereiche geben, in denen Mitarbeiter sich ihren Schreibtisch nach Bedarf aussuchen.

Viele Mitarbeiter sind täglich unterwegs

Mit dem neuen Bürokonzept reagiert Jako auf verschiedene Faktoren: Ein Teil der Belegschaft ist im Rahmen von Projekten häufig unterwegs und benötigt nicht täglich einen Schreibtisch. Andere Mitarbeiter haben in der Pandemie die Vorzüge vom Arbeiten im Home Office für sich entdeckt und können weiterhin wechselweise zu Hause und vor Ort arbeiten, sofern es die Aufgaben zulassen.

Auch die Situation am Arbeitsmarkt spielt eine Rolle: Fachkräfte sind in der Region schwer zu finden und haben teilweise eine längere Anfahrt. Manche davon sind froh, wenn sie nicht täglich pendeln müssen. „Das Herz des Unternehmens bleibt aber Emishalden und nun auch das neue Gebäude“, betont Jäger. Eine reine Home-Office-Kultur kann er sich nicht vorstellen. Schließlich lebe das Unternehmen vom Miteinander unterschiedlichster Menschen, Berufe und Denkweisen. Und das gehe nur, wenn sich die Menschen auch persönlich treffen. Das neue Gebäude soll diesen Austausch optimal unterstützen.

Schauwerkstatt geplant

Noch befindet sich vor dem neuen Gebäude eine große geschotterte Fläche. Sie ist aber schon für das nächste Projekt vorgesehen: Ab circa 2024 soll hier eine Schauwerkstatt entstehen, eine Art „gläserne Manufaktur“, wo die interessierte Öffentlichkeit hautnah miterleben kann, wie die unterschiedlichen Professionen zusammenarbeiten und verschiedenste Materialien bearbeiten.