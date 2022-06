JaKo Baudenkmalpflege erweitert die Geschäftsführung

Das Unternehmen JaKo Baudenkmalpflege GmbH aus dem oberschwäbischen Rot an der Rot ist mit mittlerweile über 170 Mitarbeitern ein Komplettdienstleister im Bereich der Restaurierung von denkmalgeschützten Gebäuden. Durch das große Wachstum der vergangenen zehn Jahre wurde nun nach über zweijähriger Vorbereitungszeit die Erweiterung der Geschäftsführung vollzogen: Philipp Daiber, langjähriger Mitarbeiter und Prokurist, ist seit Mai 2022 neben den Brüdern Bernd, Martin und Karlheinz Jäger neuer Geschäftsführer des Komplettdienstleisters. Das teilt das Unternehmen in einem Schreiben mit.

Philipp Daiber verantwortet dabei den „Operativen Bereich“, also das Herz des Unternehmens. Martin Jäger rückt dafür verantwortungsmäßig in die neue Holding-Struktur auf, um die verschiedenen Beteiligungen des Unternehmens zu steuern, zu lenken und Synergien zu nutzen. „Wir freuen uns, gemeinsam mit Philipp Daiber, unsere Erfolgsgeschichte weiterzuschreiben“, so Gesellschafter und Mitgeschäftsführer Bernd Jäger.